محكمة جنايات دمشق: تجريم وسيم الأسد بالقتل العمد

أشاد الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الاثنين، بالاكتشافات النفطية قبالة ساحل الأمازون، واصفا ذلك بأنه "جواز سفر إلى المستقبل"، رغم المعارضة الشديدة لعمليات التنقيب في المنطقة من قبل نشطاء البيئة.