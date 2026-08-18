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عربي و دولي

محكمة جنايات دمشق: تجريم وسيم الأسد بالقتل العمد

2026-08-18 | 04:13
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محكمة جنايات دمشق: تجريم وسيم الأسد بالقتل العمد
محكمة جنايات دمشق: تجريم وسيم الأسد بالقتل العمد
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عربي و دولي

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"جواز سفر الى المستقبل".. ماذا يحصل قبالة الأمازون؟

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"جواز سفر الى المستقبل".. ماذا يحصل قبالة الأمازون؟
04:02

"جواز سفر الى المستقبل".. ماذا يحصل قبالة الأمازون؟

أشاد الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الاثنين، بالاكتشافات النفطية قبالة ساحل الأمازون، واصفا ذلك بأنه "جواز سفر إلى المستقبل"، رغم المعارضة الشديدة لعمليات التنقيب في المنطقة من قبل نشطاء البيئة.

04:02

"جواز سفر الى المستقبل".. ماذا يحصل قبالة الأمازون؟

أشاد الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الاثنين، بالاكتشافات النفطية قبالة ساحل الأمازون، واصفا ذلك بأنه "جواز سفر إلى المستقبل"، رغم المعارضة الشديدة لعمليات التنقيب في المنطقة من قبل نشطاء البيئة.

انفجار قنبلة قرب المطلة.. حدث أمني على الحدود مع لبنان؟
02:06

انفجار قنبلة قرب المطلة.. حدث أمني على الحدود مع لبنان؟

أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت، بإصابة ستة عمال تايلانديين بانفجار قنبلة في بستان قُرب مستوطنة المطلة، مشيرةً إلى أنّ "اثنين منهم في حالة خطرة".

02:06

انفجار قنبلة قرب المطلة.. حدث أمني على الحدود مع لبنان؟

أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت، بإصابة ستة عمال تايلانديين بانفجار قنبلة في بستان قُرب مستوطنة المطلة، مشيرةً إلى أنّ "اثنين منهم في حالة خطرة".

الذهب يرتفع.. كم بلغ سعر الأونصة؟
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ارتفعت أسعار النفط اليوم بأكثر من دولارين، وسط مخاوف بشأن الإمدادات العالمية، التي تفاقمت بسبب تشاؤم المستثمرين حيال الجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد مع إيران.

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