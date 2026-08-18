محكمة جنايات دمشق: تجريم وسيم الأسد بالقتل العمد

أشاد الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الاثنين، بالاكتشافات النفطية قبالة ساحل الأمازون، واصفا ذلك بأنه "جواز سفر إلى المستقبل"، رغم المعارضة الشديدة لعمليات التنقيب في المنطقة من قبل نشطاء البيئة.
أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت، بإصابة ستة عمال تايلانديين بانفجار قنبلة في بستان قُرب مستوطنة المطلة، مشيرةً إلى أنّ "اثنين منهم في حالة خطرة".
ارتفعت أسعار النفط اليوم بأكثر من دولارين، وسط مخاوف بشأن الإمدادات العالمية، التي تفاقمت بسبب تشاؤم المستثمرين حيال الجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد مع إيران.