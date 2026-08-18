الاعدام لـ ابن عم بشار الأسد

أصدر السوري حكماً حضورياً بالإعدام بحق وسيم ابن عم الرئيس المخلوع ، "لارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب السوري، وذلك ضمن مسار العدالة الانتقالية ومحاسبة مجرمي النظام البائد" ، على ما افادت وكالة "سانا".