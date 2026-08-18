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مكتب نتنياهو: إسرائيل وسوريا اتفقتا على الإبقاء على الوضع القائم في المسائل الأمنية
2026-08-18 | 16:40
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مكتب نتنياهو: إسرائيل وسوريا اتفقتا على الإبقاء على الوضع القائم في المسائل الأمنية
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