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عربي و دولي

مكتب نتنياهو: سوريا كانت على وشك خرق الوضع القائم عبر السماح لقوات تركية بالانتشار في قاعدة جوية قرب حلب

2026-08-18 | 16:41
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مكتب نتنياهو: سوريا كانت على وشك خرق الوضع القائم عبر السماح لقوات تركية بالانتشار في قاعدة جوية قرب حلب
مكتب نتنياهو: سوريا كانت على وشك خرق الوضع القائم عبر السماح لقوات تركية بالانتشار في قاعدة جوية قرب حلب
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مكتب نتنياهو: سوريا كانت على وشك خرق الوضع القائم عبر السماح لقوات تركية بالانتشار في قاعدة جوية قرب حلب

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