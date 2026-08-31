في "علي الطاهر".. عمليات سرية وفرار؟ (تقرير إسرائيلي)

زعمت مجلة "إيبوك" نقلاً عن مصادر إسرائيلية رفيعة، بأن "الجيش يواصل عملياته في منطقة تلة علي الطاهر في ، بالتوازي مع تنفيذه "عمليات سرية" لا يمكن تفاصيلها في المرحلة الحالية".

وبحسب المجلة، "لا يزال عشرات من عناصر متحصنين داخل منشأة ضخمة تحت في منطقة علي الطاهر، فيما رجحت وجود عدد من ضباط معهم داخل المنشأة".



ووفق المصادر الأمنية للصحيفة، فإن "الجيش حقق خلال الأيام ما وصفته بـ"إنجازات مهمة" في المنطقة"، ودمّر أجزاء من البنية التحتية التابعة للحزب".



وبحسب التقديرات الاسرائيلية، فإن "بعض عناصر حزب الله الذين كانوا محاصرين داخل المنشأة تمكنوا على الأرجح من الفرار باتجاه المناطق الجبلية الوعرة المحيطة بعلي الطاهر، فيما لا يزال عشرات آخرون تحت الأرض".