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عربي و دولي

بعثة أوروبية لتدريب الجيش اللبناني.. إليكم موعد انطلاقها

2026-09-01 | 13:14
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بعثة أوروبية لتدريب الجيش اللبناني.. إليكم موعد انطلاقها
بعثة أوروبية لتدريب الجيش اللبناني.. إليكم موعد انطلاقها

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن الاتحاد الأوروبي أعلن، الثلاثاء، عزمه إطلاق بعثة لتدريب الجيش اللبناني خلال الأشهر المقبلة، موضحًا أنها لن تحل محل قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (اليونيفيل).

وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، عقب اجتماع لوزراء دفاع دول التكتل في إيرلندا: "ناقش الوزراء خططنا لإطلاق بعثة جديدة للاتحاد الأوروبي لتقديم المشورة إلى القوات المسلحة اللبنانية وتدريبها في مجال أمن الحدود والأمن البحري".

وأضافت: "لا يسعى الاتحاد الأوروبي إلى الحلول محل اليونيفيل، بل نستثمر في قدرة لبنان على توفير أمنه بنفسه".

وأوضحت كالاس أن "التخطيط يسير بشكل جيد"، مشيرة إلى أن نحو 10 دول أبدت اهتمامًا بالمشاركة في البعثة.

ولفتت إلى أن الاتحاد الأوروبي يأمل في اتخاذ قرار رسمي بإطلاق البعثة في تشرين الأول.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد أكد أن لبنان سيظل بحاجة إلى قوة لحفظ السلام بعد انتهاء تفويض اليونيفيل ومغادرتها.
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لبنان

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الجيش اللبناني

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أنطونيو غوتيريش

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الأمن البحري

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