بعثة أوروبية لتدريب الجيش اللبناني.. إليكم موعد انطلاقها

أفادت بأن أعلن، الثلاثاء، عزمه إطلاق بعثة لتدريب خلال الأشهر المقبلة، موضحًا أنها لن تحل محل قوة الموقتة في (اليونيفيل).



وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في كايا كالاس، عقب اجتماع لوزراء دفاع دول التكتل في إيرلندا: "ناقش الوزراء خططنا لإطلاق بعثة للاتحاد الأوروبي لتقديم المشورة إلى المسلحة وتدريبها في مجال أمن الحدود والأمن البحري".



وأضافت: "لا يسعى الاتحاد الأوروبي إلى الحلول محل اليونيفيل، بل نستثمر في قدرة لبنان على توفير أمنه بنفسه".

