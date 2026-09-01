الحرس الثوري: أسقطنا مسيرة أميركية من نوع MQ9

معلومات الجديد: الوفد اللبناني سيحاول انتزاع ضمانات أميركية مكتوبة أو تعهدات معلنة بعدم خرقِ اتفاق وقف إطلاق النار وبعدم رغبة اسرائيل البقاء في لبنان مشروطة بانتشار الجيش ومعالجة ملف السلاح