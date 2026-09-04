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الصليب الاحمر: سهلنا نقل 5 اشخاص الى لبنان بعدما افرج عنهم من مراكز الاحتجاز الإسرائيلية
2026-09-04 | 04:36
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الصليب الاحمر: سهلنا نقل 5 اشخاص الى لبنان بعدما افرج عنهم من مراكز الاحتجاز الإسرائيلية
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الصليب الأحمر: سهلنا نقل 5 أشخاص محتجزين لدى إسرائيل إلى لبنان
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