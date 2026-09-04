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عربي و دولي

الصليب الأحمر: سهلنا نقل 5 أشخاص محتجزين لدى إسرائيل إلى لبنان

2026-09-04 | 04:37
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الصليب الأحمر: سهلنا نقل 5 أشخاص محتجزين لدى إسرائيل إلى لبنان
الصليب الأحمر: سهلنا نقل 5 أشخاص محتجزين لدى إسرائيل إلى لبنان

صدر عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر، البيان التالي:

قامت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بناءً على طلب الأطراف المعنية، بتسهيل نقل خمسة أشخاص أُفرج عنهم من مراكز الاحتجاز الإسرائيلية إلى لبنان.

تم نقل شخص واحد يوم الخميس، وأربعة آخرين يوم الجمعة، مع مراعاة كاملة لسلامة وكرامة الأشخاص المعنيين.

كان دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في هذه العملية إنسانيًا بحتًا، حيث عملت كوسيط محايد بين إسرائيل ولبنان.

تُجري اللجنة الدولية للصليب الأحمر حوارًا ثنائيًا وسريًا مع السلطات المختصة لمعالجة القضايا المتعلقة بالأشخاص المحتجزين أو المتوفين أو المفقودين في سياق النزاع المسلح.

لا تزال العديد من العائلات في لبنان تنتظر معرفة مصير أحبائها الذين قد يكونون محتجزين أو متوفين أو في عداد المفقودين. وتواصل اللجنة الدولية للصليب الأحمر التواصل مع العائلات نفسها، وهي عازمة على توضيح مصير ذويهم. كما أنها على أتم الاستعداد للعمل كوسيط محايد في العمليات الإنسانية المستقبلية متى ما توصلت الأطراف إلى اتفاق.

منذ تشرين الأول 2023، لم تتمكن اللجنة الدولية للصليب الأحمر من الوصول إلى المحتجزين في مراكز الاحتجاز الإسرائيلية، بمن فيهم مواطنون لبنانيون. وتؤكد اللجنة مجدداً على ضرورة تلقي معلومات عن المحتجزين المرتبطين بالنزاع، والسماح لها بالوصول إليهم.

وتواصل اللجنة الدولية للصليب الأحمر حوارها مع السلطات الإسرائيلية لاستئناف عملها في مراكز الاحتجاز فوراً.
 
 
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الصليب الأحمر: سهلنا نقل 5 أشخاص محتجزين لدى إسرائيل إلى لبنان

عربي و دولي

اللجنة الدولية للصليب الأحمر

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الصليب الاحمر: سهلنا نقل 5 اشخاص الى لبنان بعدما افرج عنهم من مراكز الاحتجاز الإسرائيلية

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