أ ف ب: سعر الديزل في الولايات المتحدة يبلغ مستوى قياسيا عند 5,85 دولارا للغالون

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السفارة الأميركية في بيروت: نرحب بإطلاق إسرائيل سراح السجناء في إطار الإطار الثلاثي اللبناني الإسرائيلي وندعو الجانبين اللبناني والإسرائيلي إلى مواصلة البناء على الزخم قبل الجولة القادمة من المحادثات
النائب إيهاب حمادة لـ"الجديد": موقنا سلبي تجاه العروض الأميركية ولم نلتقِ أي شخصية أميركية
النائب إيهاب حمادة لـ"الجديد": موقنا سلبي تجاه العروض الأميركية ولم نلتقِ أي شخصية أميركية
النائب إيهاب حمادة لـ"الجديد": نشكك بالإعلان الإسرائيلي بشأن "عليّ الطاهر" والمقاومة تبقي موقفها غامضاً حتى الآن وفق استراتيجية محددة
النائب إيهاب حمادة لـ"الجديد": نشكك بالإعلان الإسرائيلي بشأن "عليّ الطاهر" والمقاومة تبقي موقفها غامضاً حتى الآن وفق استراتيجية محددة
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الخزانة الأميركية: عقوبات جديدة مرتبطة بإيران تستهدف 3 كيانات
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