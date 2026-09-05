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عربي و دولي

بقرار أممي.. خريطة جديدة للعالم (صورة)

2026-09-05 | 10:29
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بقرار أممي.. خريطة جديدة للعالم (صورة)
بقرار أممي.. خريطة جديدة للعالم (صورة)

إعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا يدعو إلى تحسين رسم الخرائط العالمية لتكون أكثر تماشيًا مع الحجم الحقيقي للقارات، بما يشمل توسيع مساحة إفريقيا على الخرائط مقارنة بالرسوم التقليدية، وتضييق مساحة الولايات المتحدة.

وحظي القرار، الذي قدّمه الاتحاد الإفريقي وتوغو برعاية فرنسية، بتأييد 164 دولة، مقابل اعتراض الولايات المتحدة وحدها وامتناع ست دول عن التصويت.

ويحثّ القرار الدول والمنظمات الدولية على اعتماد خرائط من نوع "إسقاط المساواة في الأرض الخرائطي"، والتخلّي عن "إسقاط مركاتوري" الذي ابتكره رسام الخرائط جيراردوس مركاتوري عام 1569 لتسهيل الملاحة البحرية.

ويؤدي "إسقاط مركاتوري" إلى ظهور الكتل الأرضية بحجم أكبر كلما ابتعدت عن خط الاستواء، وهو ما اعتبر القرار أنه "ساهم في التصغير الرمزي لإفريقيا وأدام نظرة غير متوازنة للعالم".

وقال وزير خارجية توغو روبير دوسي أمام الجمعية العامة إن "الخرائط تشكّل فهمنا للعالم"، مشيرًا إلى أنها "تؤثر في التعليم والخيال والمدركات الجماعية، وأن الصور المشوّهة لكوكب الأرض قد تكرّس تصورات خاطئة من جيل إلى آخر".

وأكد دوسي أن "المبادرة لا تستهدف أي دولة أو حضارة أو تقليد خرائطي بعينه، بل تهدف إلى تعزيز الدقة العلمية واحترام الحقيقة والمساواة في الكرامة بين الشعوب".

في المقابل، اعتبرت ممثلة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة يارينا فيرينسيفيتش أن "قرارات من هذا النوع والأجندات التي تروّج لها تقوّض عمل المؤسسة الدولية وتفقدها مصداقيتها"، منتقدة "مناقشة مشاريع مرتبطة بخرائط تعود إلى القرن السادس عشر بدل التركيز على قضايا السلام والازدهار والعلاقات بين الدول".
 
 
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