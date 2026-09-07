سوريا تضبط "كبتاغون وGPS وحشيش مُخدّر".. أين الوجهة؟

أعلنت ، أنه تم "إحباط تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة من قبل العصابات الخارجة عن القانون في ريف محافظة ، كانت في طريقها إلى بواسطة البالونات الموجهة".



وأضافت "العملية أسفرت عن ضبط 44 كيلوغراماً من مادة الحشيش المخدر، و218 ألف حبة كبتاغون، بالإضافة إلى أجهزة تحديد المواقع (Gps)".