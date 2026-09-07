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عربي و دولي

بدافع الحب.. ترامب يعيد رسم الخريطة بالأسماء

2026-09-07 | 01:04
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بدافع الحب.. ترامب يعيد رسم الخريطة بالأسماء
بدافع الحب.. ترامب يعيد رسم الخريطة بالأسماء

اقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحد، تغيير اسم ولاية نيو مكسيكو إلى "نيو أميركا"، وهو ما رفضته حاكمة الولاية بشكل فوري.


وجاء هذا الاقتراح بعد أيام من توقيعه أمرا تنفيذيا بتغيير اسم بحيرة أونتاريو إلى بحيرة أميركا، في ظل الحرب التجارية مع الجارة كندا.

وكتب ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي "اقترح كثيرون تغيير اسم نيو مكسيكو.. إلى نيو أميركا"، مضيفا "إنه اسم أكثر رقيا وجمالا لسكان تلك الولاية التي تتمتع بإمكانات هائلة. أحب هذا الاسم".

وأعاد البيت الأبيض نشر صورة تظهر شطب كلمة مكسيكو من اسم الولاية واستبدالها بكلمة "أميركا".

وصرحت حاكمة الولاية ميشيل لوجان غريشام لشبكة "فوكس نيوز" بأن الاسم "ليس مطروحا للنقاش، فهو اسمنا منذ ما قبل قيام الولايات المتحدة ذاتها".

وأضافت أن الرئيس أراد "صرف انتباه الأميركيين" عن قضايا مثل الارتفاع الكبير في أسعار الوقود.

وكان ترامب قد اقترح الأسبوع الماضي تغيير اسم مضيق هرمز إلى "مضيق ترامب" مع استمرار التوتر مع إيران، لكنه ألمح بعد ساعات قليلة إلى أنه لم يكن جادا بشأن تلك الخطة.

كما قام بتغيير اسم خليج المكسيك إلى "خليج أميركا" في أول يوم له بعد العودة إلى البيت الأبيض عام 2025، وهي خطوة قوبلت بالرفض من جانب المكسيك.

كما رفضت كندا أيضا تغيير اسم "بحيرة أونتاريو".
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ترامب

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