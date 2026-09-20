أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

عربي و دولي

لعودة المفاوضات بين ايران وأميركا.. قاليباف يشترط!

2026-09-20 | 08:57
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
لعودة المفاوضات بين ايران وأميركا.. قاليباف يشترط!
لعودة المفاوضات بين ايران وأميركا.. قاليباف يشترط!

ربط رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف، استئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة وإعادة فتح مضيق هرمز بتنفيذ شروط طهران واعتراف واشنطن بما وصفه بـ"الحقوق المشروعة للشعب الإيراني".

وقال قاليباف إن "إيران نقلت شروطها ورسائلها بوضوح إلى الجانب الأميركي عبر الوسطاء، مؤكداً أن "موقف طهران الدبلوماسي غير قابل للمساومة"، وأن العودة إلى شروط التفاوض السابقة لم تعد مطروحة".

وانتقد قاليباف الدعوات إلى استمرار الحرب ورفض المسار الدبلوماسي، محذراً من أن "ذلك قد يقود إيران إلى الاستنزاف و"حرب لا نهاية لها"، في حين رفض في الوقت نفسه الدعوات التي وصفها بأنها تدفع نحو الاستسلام.

وكان أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي قد أعلن أن طهران أبلغت واشنطن، عبر الوسطاء، بسبعة شروط لبدء محادثات جديدة بهدف الخروج من الأزمة.
 
 
 
 
مقالات ذات صلة
لعودة المفاوضات بين ايران وأميركا.. قاليباف يشترط!

عربي و دولي

محمد باقر قاليباق

ايران

أميركا

العودة الى الأعلى
Aljadeed
"مؤشر البيتزا" يرتفع وترامب يقطع إجازته.. ماذا تُخطط واشنطن؟
نتنياهو تعليقا على عمليتي إطلاق النار في الضفة الغربية: سنحاسب جميع المسحلين في غزة ولبنان والضفة الغربية

اقرأ ايضا في عربي و دولي

يحدث الآن

اخترنا لكم

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا.اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026