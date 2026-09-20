لعودة المفاوضات بين ايران وأميركا.. قاليباف يشترط!

وقال قاليباف إن " نقلت شروطها ورسائلها بوضوح إلى الجانب الأميركي عبر الوسطاء، مؤكداً أن "موقف الدبلوماسي غير قابل للمساومة"، وأن العودة إلى شروط التفاوض السابقة لم تعد مطروحة".وانتقد قاليباف الدعوات إلى استمرار الحرب ورفض المسار الدبلوماسي، محذراً من أن "ذلك قد يقود إيران إلى الاستنزاف و"حرب لا نهاية لها"، في حين رفض في الوقت نفسه الدعوات التي وصفها بأنها تدفع نحو الاستسلام.وكان أمين عام للأمن القومي محسن رضائي قد أعلن أن طهران أبلغت ، عبر الوسطاء، بسبعة شروط لبدء محادثات بهدف الخروج من الأزمة.