"مؤشر البيتزا" يرتفع وترامب يقطع إجازته.. ماذا تُخطط واشنطن؟

عاد «مؤشر البيتزا» في البنتاغون إلى الواجهة، بعد تداول تقارير عن ارتفاع ملحوظ في نشاط مطاعم البيتزا والوجبات السريعة القريبة من مقار حكومية وعسكرية أميركية حساسة، بالتزامن مع تصاعد التوتر في وعودة الرئيس الأميركي بصورة مفاجئة إلى البيت الأبيض.

ولا يستند هذا المؤشر إلى معلومات استخبارية أو أرقام رسمية، بل يعتمد على متابعة بيانات الازدحام المتاحة عبر «غوغل مابس» في المطاعم القريبة من البنتاغون والبيت الأبيض ومقر وكالة الاستخبارات المركزية.



وتقوم النظرية على أن "بقاء المسؤولين والموظفين في اجتماعات طارئة حتى ساعات متأخرة يدفعهم إلى طلب مزيد من الوجبات السريعة، ما قد يشكّل مؤشراً مبكراً إلى وجود استعدادات لتحرك عسكري أو اتخاذ قرار سياسي كبير".



وتزايدت التكهنات بعدما قطع عطلة نهاية الأسبوع في كامب ديفيد وعاد إلى مساء السبت، قبل الموعد المعلن لعودته، من دون أن يقدّم البيت الأبيض تفسيراً رسمياً لهذا التغيير.



وجاءت عودة ترامب عقب تحذيرات أصدرتها الأميركية وعدد من السفارات في من «احتمال حدوث تصعيد غير متوقع»، على خلفية هجمات جماعة الحوثي على واتساع رقعة المواجهات الإقليمية.



ودعت الخارجية الأميركية المواطنين إلى إعادة النظر جدياً في السفر إلى الشرق الأوسط أو المرور عبره، محذّرة من احتمال تصاعد النزاع العسكري بسرعة.



كما طلبت السفارة الأميركية في القدس من رعاياها توخي الحذر والاستعداد لاحتمال وقوع هجمات أو إغلاق المجال الجوي وحدوث اضطرابات في حركة الطيران.