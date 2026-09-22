أمير قطر: ما جرى في غزة وصمة عار في جبين الإنسانية جمعاء

التلفزيون الإيراني عن مصدر: رفع الحصار البحري والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمّدة وإنهاء الحرب على جبهات المقاومة شروط لإعادة فتح مضيق هرمز

التلفزيون الإيراني عن مصدر: رفع الحصار البحري والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمّدة وإنهاء الحرب على جبهات المقاومة شروط لإعادة فتح مضيق هرمز