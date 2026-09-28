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عربي و دولي

الخارجية السعودية: وزير الخارجية وروبيو ناقشا أهمية حماية الملاحة بهرمز وباب المندب

2026-09-28 | 15:38
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الخارجية السعودية: وزير الخارجية وروبيو ناقشا أهمية حماية الملاحة بهرمز وباب المندب
الخارجية السعودية: وزير الخارجية وروبيو ناقشا أهمية حماية الملاحة بهرمز وباب المندب
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الخارجية السعودية: وزير الخارجية وروبيو ناقشا أهمية حماية الملاحة بهرمز وباب المندب

عربي و دولي

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وزير الدفاع السعودي يدعو نائب رئيس الإمارات لزيارة المملكة
17:19

وزير الدفاع السعودي يدعو نائب رئيس الإمارات لزيارة المملكة

وجّه وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، دعوة إلى نائب رئيس دولة الإمارات نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، لزيارة المملكة، الثلاثاء 29 ايلول 2026، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

17:19

وزير الدفاع السعودي يدعو نائب رئيس الإمارات لزيارة المملكة

وجّه وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، دعوة إلى نائب رئيس دولة الإمارات نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، لزيارة المملكة، الثلاثاء 29 ايلول 2026، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

روبيو: نقف إلى جانب لبنان ذي سيادة وخال من نفوذ "حزب الله" وإيران
16:45

روبيو: نقف إلى جانب لبنان ذي سيادة وخال من نفوذ "حزب الله" وإيران

أكد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، عقب لقائه رئيس الحكومة نواف سلام في واشنطن، دعم الولايات المتحدة القوي للبنان في مساعيه لتطبيق الإطار الثلاثي، معتبراً أنه "السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم مع إسرائيل".
وقال روبيو في منشور على منصة "أكس": "الولايات المتحدة تقف إلى جانب لبنان ذي السيادة والخالي من نفوذ "حزب الله" وإيران".

16:45

روبيو: نقف إلى جانب لبنان ذي سيادة وخال من نفوذ "حزب الله" وإيران

أكد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، عقب لقائه رئيس الحكومة نواف سلام في واشنطن، دعم الولايات المتحدة القوي للبنان في مساعيه لتطبيق الإطار الثلاثي، معتبراً أنه "السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم مع إسرائيل".
وقال روبيو في منشور على منصة "أكس": "الولايات المتحدة تقف إلى جانب لبنان ذي السيادة والخالي من نفوذ "حزب الله" وإيران".

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