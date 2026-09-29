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مراسل الجديد: تفجير إسرائيلي بين حولا ومركبا قضاء مرجعيون
مراسل الجديد: تفجير إسرائيلي بين حولا ومركبا قضاء مرجعيون
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وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان يستقبل نائب الرئيس الإماراتي الشيخ منصور بن زايد الذي يجري زيارة للرياض
2026-09-29 | 08:27
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وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان يستقبل نائب الرئيس الإماراتي الشيخ منصور بن زايد الذي يجري زيارة للرياض
وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان يستقبل نائب الرئيس الإماراتي الشيخ منصور بن زايد الذي يجري زيارة للرياض
عربي و دولي
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"هجوم قبل الإنتخابات الإسرائيلية".. نتنياهو مجدداً!
الردّ اليوم.. إيران تترقّب الموقف الأميركي
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