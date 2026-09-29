"سانا" نقلاً عن قوى الأمن الداخلي السوري: إحباط مخطط تخريبي في حوض اليرموك بمنطقة درعا والإطاحة بخلية مرتبطة بحزب الله

الخارجية الأميركية: نزع سلاح حزب الله بند أساسي باتفاق الإطار ولم يُنفذ بعد

الخارجية الأميركية: نزع سلاح حزب الله بند أساسي باتفاق الإطار ولم يُنفذ بعد

الخارجية الأميركية: نزع سلاح حزب الله بند أساسي باتفاق الإطار ولم يُنفذ بعد

‏روبيو للرئيس سلام: دعمنا للبنان يأتي بعيداً عن "النفوذ الضار" لحزب الله وإيران

‏روبيو للرئيس سلام: دعمنا للبنان يأتي بعيداً عن "النفوذ الضار" لحزب الله وإيران

‏روبيو للرئيس سلام: دعمنا للبنان يأتي بعيداً عن "النفوذ الضار" لحزب الله وإيران

الخارجية الأميركية: ندعو الجيش اللبناني إلى بسط سيطرته جنوباً ومنع الوجود المسلح لحزب الله

الخارجية الأميركية: ندعو الجيش اللبناني إلى بسط سيطرته جنوباً ومنع الوجود المسلح لحزب الله

الخارجية الأميركية: ندعو الجيش اللبناني إلى بسط سيطرته جنوباً ومنع الوجود المسلح لحزب الله

الخارجية الأميركية: نشر الجيش اللبناني في الجنوب لا يكفي دون نزع سلاح حزب الله