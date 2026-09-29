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"سانا" نقلاً عن قوى الأمن الداخلي السوري: إحباط مخطط تخريبي في حوض اليرموك بمنطقة درعا والإطاحة بخلية مرتبطة بحزب الله
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