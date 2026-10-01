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عربي و دولي

الخارجية الإماراتية تحقق في واقعة رحلة "فلاي دبي" وتدعو إلى تجنب التكهنات

2026-10-01 | 06:19
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الخارجية الإماراتية تحقق في واقعة رحلة &quot;فلاي دبي&quot; وتدعو إلى تجنب التكهنات
الخارجية الإماراتية تحقق في واقعة رحلة "فلاي دبي" وتدعو إلى تجنب التكهنات

أكدت دولة الإمارات أنها "تتابع الواقعة التي تعرضت لها رحلة شركة "فلاي دبي" رقم (FZ1073)، المتجهة من مطار دبي الدولي إلى تل أبيب، والتي تم تحويل مسارها وهبطت بسلام في مطار تبوك بالمملكة العربية السعودية الشقيقة".

وأوضحت وزارة الخارجية في بيان اوردته"وام"، أن معالي المستشار الدكتور حمد الشامسي، النائب العام للاتحاد، أمر بتشكيل فريق من أعضاء النيابة العامة المختصين للتحقيق في الواقعة، للوقوف على ملابساتها وأسبابها، وذلك في ضوء ما أعلنته شركة "فلاي دبي" بشأن وقوع مشادة داخل قمرة القيادة أثناء الرحلة، استدعت تدخل أفراد من طاقم الشركة الموجودين على متن الطائرة لتأمينها".

وأكدت  أن" السلطات القضائية في دولة الإمارات تختص بالتحقيق في الواقعة وفقاً للتشريعات النافذة، باعتبار أن الطائرة مسجلة في الدولة وتحمل علمها، بما يترتب عليه سريان أحكام القانون الإماراتي على الجرائم التي ترتكب على متنها ولو وقعت خارج إقليم الدولة".

وأشارت إلى أن "التحقيقات تشمل التحقق من مختلف ملابسات الواقعة ودوافعها، ومدى وجود أي ارتباط بنشاط أو غرض إرهابي، أو وجود تخطيط أو توجيه مسبق لها". كما أعربت دولة الإمارات عن "شكرها وتقديرها للسلطات السعودية"، مثمنة "تعاونها وتعاملها مع الواقعة".

وشددت على "أهمية الاعتماد على المعلومات والبيانات الصادرة عن المصادر الرسمية، وتجنب تداول التكهنات أو المعلومات غير الموثوقة، إلى حين استكمال التحقيقات وإعلان نتائجها".
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