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2026-10-05 | 14:13
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الخارجية الباكستانية: اتفقنا مع السعودية وتركيا على توفير القوات والقدرات العسكرية المتفق عليها ضمن إطار حلف مكة الدفاعي
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