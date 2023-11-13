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عربي و دولي

"العدو يماطل"... إليكم ما كشفه أبو عبيدة في كلمته الأخيرة

2023-11-13 | 14:41
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&quot;العدو يماطل&quot;... إليكم ما كشفه أبو عبيدة في كلمته الأخيرة
"العدو يماطل"... إليكم ما كشفه أبو عبيدة في كلمته الأخيرة

أشار الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة، الى أنه "بعد 38 يوما من بدء معركة طوفان الأقصى يواصل مجاهدونا التصدي لقوات العدو، ومجاهدونا يواصلون ضربات للعدو بتفجير دباباته ومدرعاته ويدكون حشوداته بقذائف الهاون".

ولفت أبو عبيدة، الى أن "مجاهدينا تمكنوا من تدمير 20 آلية عسكرية إسرائيلية خلال الـ48 ساعة تدميرا كليا أو جزئيا، قوات الاحتلال ستبقى تحت ضربات مجاهدينا في كل خطوة تخطوها"، مضيفاً "أحلام قادة الحرب الصهاينة في القضاء على مقاومتنا هي محاولة للهروب من الهزيمة المدوية".

كما أكد أن "الثقة بالمقاومة لا تعفي كل فرد في ربوع أمتنا من واجبه تجاهها، والعدو طلب الإفراج عن 100 امراة وطفل من محتجزيه في غزة وأخبرنا الوسطاء أن بإمكاننا في هدنة مدتها 5 أيام تتصمن أن نفرج عن 50 النساء والأطفال في غزة".

في حين كشف أن "كان هناك جهود من الوسطاء القطريين للإفراج عن محتجزي العدو مقابل الإفراج عن 200 طفل فلسطيني و75 امرأة".

وأشار أيضاً أن "الهدنة للإفراج عن عدد من محتجزين في غزة تتضمن وقف إطلاق نار والسماح بدخول المساعدات إلى القطاع لكن العدو يماطل" 

"العدو يماطل"... إليكم ما كشفه أبو عبيدة في كلمته الأخيرة

عربي و دولي

أبو عبيدة

كتائب القسام

الجيش الإسرائيلي

إسرائيل

غزة

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