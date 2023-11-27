القيادة المركزية الاميركية : صاروخان بالستيان أطلقا من مناطق الحوثيين تجاه المدمرة " يو اس اس مايسن" في خليج عدن

وأكدت القيادة المركزية، في بيان، أن الصاروخين سقطا في خليج عدن على مسافة تبعد قرابة عشرة أميال بحرية من السفينتين.

والمدمرة مايسن هي جزء من المجموعة الضاربة المرافقة لحاملة الطائرات "أيزنهاور"، وكانت تستجيب لنداء استغاثة من قبل السفينة "سنترال بارك" وقت إطلاق الصاروخين.

وأشارت القيادة المركزية إلى عدم وقوع خسائر أو أضرار في السفينتين.

والأحد، استجابت المدمرة "مايسن" بالتعاون مع سفن للحلفاء وطائرات حربية لنداء استغاثة من السفينة التجارية "سنترال بارك" التي تعرضت لهجوم من جهة مجهولة، حسبما ذكرت القيادة المركزية.

وأوضحت القيادة المركزية أن عناصر من التحالف طالبوا المسلحين على متن السفينة بالإفراج عنها، وقام على إثر ذلك خمسة مسلحين بالنزول من السفينة وحاولوا الهرب على متن قارب صغير قبل أن يستسلموا بعد أن لاحقتهم المدمرة "مايسن".

وامس قال مسؤولان أميركيان، إن السفينة "مايسن" التابعة للبحرية الأميركية استجابت لنداء استغاثة من ناقلة الكيماويات "سنترال بارك" وتأكدت من أنها "آمنة وحرة".

وفي وقت سابق امس احتجز مسلحون مجهولون الناقلة "سنترال بارك" المحملة بحمض الفوسفوريك في خليج عدن.

وأفادت شركة "إمبري" للأمن البحري بأنه تم اعتراض ناقلة نفط تابعة لشركة مرتبطة بإسرائيل قبالة سواحل اليمن، بعد حوادث مماثلة على نفس طريق الشحن.

وبحسب إمبري فإن "سنترال بارك" مملوكة من قبل شركة مقرها المملكة المتحدة، مرتبطة بإسرائيل.