البيت الأبيض يعلق على التقارير حول إستخدام "إسرائيل" قنابل الفسفور الأبيض جنوبي لبنان

وأوضح كيربي، للصحفيين على متن طائرة الرئاسة، أن "الفوسفور الأبيض له استخدام عسكري مشروع، يتمثل في الإضاءة وإنتاج الدخان لإخفاء التحركات"، مضيفا أنه "من الواضح أنه حين نقدم مواد مثل الفوسفور الأبيض لجيش آخر، نتوقع بشكل كامل أنها ستستخدم وفق هذه الأغراض المشروعة... وبما يتفق مع قوانين الصراع المسلح".وأفادت وسائل إعلام، في وقت سابق، بأن "إسرائيل استخدمت قنابل الفسفور الأبيض التي تصنعها الولايات المتحدة في هجوم على جنوب لبنان في تشرين الأول الماضي"، مشيرة إلى أنه "تم العثور على شظايا القنابل في قرية الظهيرة اللبنانية بالقرب من الحدود".