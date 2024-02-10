البيت الأبيض يرد على "خلط" بايدن بين السيسي ورئيس المكسيك

وبررت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيبر، في مؤتمر صحفي، أمس الجمعة، أن "بايدن رئيس لديه علاقات مع قادة العالم منذ أكثر من 40 عاما، وكان عضوا في مجلس الشيوخ لمدة 36 عاما، وكان نائب الرئيس لمدة 8 سنوات، وقد أخطأ في التعبير يوم الخميس عندما خلط بين السيسي والرئيس المكسيكي مثلما يفعل العديد من البشر، وتلك الأمور تحدث حقا".

وتابعت، مشددة أن "بايدن كان يتحدث بوضوح عن مصر، وسمى السيسي في حديثه".

وضربت كارين جان بيير مثالا برئيس مجلس النواب الأمريكي، مايك جونسون، عندما صرّح في برنامج "Meet The Press"، يوم الأحد الماضي، أنه "يدعم إيران عندما كان يقصد القول إنه يدعم إسرائيل".