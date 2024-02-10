الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

عربي و دولي

البيت الأبيض يرد على "خلط" بايدن بين السيسي ورئيس المكسيك

2024-02-10 | 13:38
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
البيت الأبيض يرد على &quot;خلط&quot; بايدن بين السيسي ورئيس المكسيك
البيت الأبيض يرد على "خلط" بايدن بين السيسي ورئيس المكسيك

​رد البيت الأبيض على خلط الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في حديث له، بين نظيره المصري، عبد الفتاح السيسي، ورئيس المكسيك.

وبررت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيبر، في مؤتمر صحفي، أمس الجمعة، أن "بايدن رئيس لديه علاقات مع قادة العالم منذ أكثر من 40 عاما، وكان عضوا في مجلس الشيوخ لمدة 36 عاما، وكان نائب الرئيس لمدة 8 سنوات، وقد أخطأ في التعبير يوم الخميس عندما خلط بين السيسي والرئيس المكسيكي مثلما يفعل العديد من البشر، وتلك الأمور تحدث حقا".

وتابعت، مشددة أن "بايدن كان يتحدث بوضوح عن مصر، وسمى السيسي في حديثه".

وضربت كارين جان بيير مثالا برئيس مجلس النواب الأمريكي، مايك جونسون، عندما صرّح في برنامج "Meet The Press"، يوم الأحد الماضي، أنه "يدعم إيران عندما كان يقصد القول إنه يدعم إسرائيل".

البيت الأبيض يرد على "خلط" بايدن بين السيسي ورئيس المكسيك

عربي و دولي

البيت الأبيض

جو بايدن

أمريكا

كارين جان بيبر

العودة الى الأعلى
Aljadeed
زلزال ثان يضرب جنوب كاليفورنيا ومخاوف من "ألا يكون الأخير"
الاونروا تحذر من "الكارثة" عقب الخطة الاسرائيلية في رفح

اقرأ ايضا في عربي و دولي

ترامب : سحقنا المشروع الكارثي لـ"المحتال" جو بايدن
01:57

ترامب : سحقنا المشروع الكارثي لـ"المحتال" جو بايدن

ترامب يعد بـ"عملية ترحيل" جماعية للمهاجرين في حال فوزه بالانتخابات

01:57

ترامب : سحقنا المشروع الكارثي لـ"المحتال" جو بايدن

ترامب يعد بـ"عملية ترحيل" جماعية للمهاجرين في حال فوزه بالانتخابات

المغرب يعتقل واحدا من أخطر المجرمين المطلوبين في بلجيكا
15:55

المغرب يعتقل واحدا من أخطر المجرمين المطلوبين في بلجيكا

أعلنت الشرطة الفيدرالية البلجيكية السبت، أن أحد أخطر المجرمين المطلوبين في بلجيكا، والمحكوم عليه بالسجن مدى الحياة، أوقف في المغرب الشهر الفائت.

15:55

المغرب يعتقل واحدا من أخطر المجرمين المطلوبين في بلجيكا

أعلنت الشرطة الفيدرالية البلجيكية السبت، أن أحد أخطر المجرمين المطلوبين في بلجيكا، والمحكوم عليه بالسجن مدى الحياة، أوقف في المغرب الشهر الفائت.

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024