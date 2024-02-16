إستطلاع "إسرائيلي": ثلثا "الإسرائيليين" مع عملية عسكرية واسعة في لبنان

أظهر إستطلاع رأي لصحيفة "معاريف" أن "71% من الإسرائيليين يعتقدون أن على إسرائيل شن عملية عسكرية واسعة ضد لبنان".

كما أظهر الإستطلاع أن "نصف الإسرائيليين يعارضون قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عدم إرسال وفد أمني للقاهرة لبحث صفقة تبادل المحتجزين".

وضمن تفاعلات الحرب "الإسرائيلية" على الجبهة اللبنانية، قال الرئيس السابق للإستخبارات العسكرية "الإسرائيلية" أوري ساجي، إن "إسرائيل غير قادرة على شن حرب متزامنة على جبهتين في غزة ولبنان".