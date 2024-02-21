بعد كفرسوسة.. إنفجار "جديد" في محيط العاصمة السورية دمشق
أفاد شهود ووسائل إعلام محلية، بعد ظهر اليوم الأربعاء، بسماع دوي انفجار كبير في العاصمة السورية دمشق بعد ساعات من هجوم صاروخي "إسرائيلي".
وذكرت مصادر "سكاي نيوز عربية" أن "المضادات الجوية السورية أطلقت صواريخ للتصدي للقصف الذي استهدف دمشق".
ويأتي هذا الانفجار، بعد أن ضربت غارات "إسرائيلية" أحد أحياء العاصمة السورية، صباح الأربعاء، ما أسفر عن "إستشهاد شخصين وتسبب في أضرار مادية"، حسبما أعلن التلفزيون السوري.
وأعلن التلفزيون السوري أن عدة صواريخ أصابت حي كفرسوسة غربي العاصمة.