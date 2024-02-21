بعد كفرسوسة.. إنفجار "جديد" في محيط العاصمة السورية دمشق

أفاد شهود ووسائل إعلام محلية، بعد ظهر اليوم الأربعاء، بسماع دوي انفجار كبير في العاصمة السورية دمشق بعد ساعات من هجوم صاروخي "إسرائيلي".