باربرا ليف: الجيش الإسرائيلي لن يخاطر بشن اعتداء واسع النطاق في الشمال من دون معرفة ماذا سيحصل وما اذا قد يُحرج

وقالت ليف "هذه الساحة تشهد تقلبات كبيرة ومخاطر عظيمة ورأينا كيف أن حزب الله خاطر كثيرا وهذا أمر قد ينقل الساحة إلى مكان خطير جدا وقد يضع بلبنان بحد ذاته بموقع خطير جدا."

واضافت: "نبذل جهودنا الدبلوماسية عبر مكتب آموس هوكستين للمناقشة مع الأطراف كيف يمكن التوصل إلى اتفاق".

وتابعت : "نعتقد أن الأمر سيحصل حين ستبدأ الهدنة الإنسانية ولربما قد تحصل أبكر من ذلك، لكننا نعمل بشكل فعال على هذه الجبهة. في غضون ذلك، تُمارس لعبة خطيرة وقوانين اللعبة قد تُفهم خاطئا من قبل حزب الله أو حدود المخاطر من الممكن أن يسيء فهمها حزب الله".

ورأت "من الواضح أن الحكومة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي لن يخاطر بشن اعتداء واسع النطاق في الشمال من دون معرفة ماذا سيحصل وما اذا قد يُحرج. هذه لعبة محفوفة بالمخاطر لعبها حزب الله في مختلف الأوقات".