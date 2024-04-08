خان يونس بعد الإنسحاب الإسرائيلي.. مدينة بلا معالم
إنتقلت أعداد كبيرة من الفلسطينيين إلى مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، اليوم الاثنين، لانتشال ما يمكنهم من وسط الدمار الواسع الذي خلفه العدوان الإسرائيلي، وذلك بعد يوم من إعلان جيش الإحتلال سحب قواته من المنطقة.
وعاد كثيرون إلى ثاني أكبر مدن القطاع ليجدوا ان مسقط رأسهم السابق بلا معالم، حيث وجدت أكوام من الركام مكان الشقق والمحال التجارية.
وفي خان يونس، حيث أرسلت "إسرائيل" قوات إلى المدينة في كانون الأول الماضي، تم تجريف الشوارع ولحقت أضرار بالمدارس والمستشفيات.