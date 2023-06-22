تداول صورة جـريئة لـ هبة نور وهي تخرج عن صمتها وتتوعد: وقاحة

وعبّرت نور عن غضبها من تداول الصورة المزيفة والهجوم الذي تعرضت له، وذلك من خلال منشور عبر انستغرام مشيرة فيه الى تأسفها من انتشار هكذا صور ومتوجهة الى ناشريها متوعدة اياهم بالمحاسبة خلال الساعات اللاحقة.

وجاء في رسالة هبة، التي نشرتها باستخدام خاصية القصص المصورة عبر انستغرام: "للأسـف بعض مستخدمي السوشال ميديا فاضيين لدرجة يركبوا صور مزيفة بشكل وقح ومسيء ويقولوا الفنانة كذا وكذا".

وتابعت الممثلة السورية متسائلة عن السبب الذي يدفع بعض الاشخاص الى القيام بتزوير صور كهذه اذ قالت: "شو الهدف.. أديش فاضيين.. لدرجة ماعندكن شي يشغلكن ويخليكم تتطوروا لا على الصعيد الاخلاقي ولا حتى على الصعيد الشخصي".

واضافت هبة نور مؤكدة أن الجمهور بات اليوم قادرا على التمييز بين الصور الحقيقية والمزيفة، متوعدة بمقاضاة الصفحات التي تداولت الصور حيث كتبت: "أكيد رح يتم محاسبة هي الصفحات بالساعات القليلة القادمة".