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فن

أول تعليق من داليدا خليل على خبر علاقتها العاطفية بـ عمرو دياب.. هذا ما قالته

2023-08-07 | 05:00
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أول تعليق من داليدا خليل على خبر علاقتها العاطفية بـ عمرو دياب.. هذا ما قالته
أول تعليق من داليدا خليل على خبر علاقتها العاطفية بـ عمرو دياب.. هذا ما قالته

نفت الممثلة اللبنانية داليدا خليل، كل ما أشيع في الفترة الماضية عن وجود علاقة حب تجمعها بالفنان المصري عمرو دياب، بعد انتشار صورهما معًا وهما يستمتعان بوقتهما في منطقة الساحل الشمالي في مصر.

وفي حديث لـ"فوشيا"، قالت داليدا خليل إنه ليس من المعقول أن تصبح هناك قصة حب من وراء صور نشرتها مع عمرو دياب، واصفة تعليقات الجمهور عليها بأنها "حلوة ومهضومة".
وفي السياق، أشادت داليدا بـ عمرو دياب، اذ قالت: "فنان رائع، وكان عفويًا في الصور، وحمل الكثير من الأصداء الإيجابية التي جعلت الصور تتصدر قائمة البحث على جوجل"، مضيفة: "أحبه كثيرًا، وهذه الصور الأولى التي تجمعنا، وكان لي الشرف بهذا اللقاء، وأتمنى له كل التوفيق والخير".
أما عن الانطباع الأول الذي أخذته داليدا عن الفنان عمرو دياب، فقالت: "إنسان كتير مهضوم، وقريب للقلب، وهو كتير لذيذ"، لافتة الى انه متشوق جدًا للقاء جمهوره اللبناني في الحفل الذي سيقام في 19 آب الجاري.
 
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