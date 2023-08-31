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فن

شقيق باميلا الكيك في "كريستال" يتعرض لإصابة خطيرة.. إليكم ما حصل

2023-08-31 | 06:24
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شقيق باميلا الكيك في &quot;كريستال&quot; يتعرض لإصابة خطيرة.. إليكم ما حصل
شقيق باميلا الكيك في "كريستال" يتعرض لإصابة خطيرة.. إليكم ما حصل

لا يزال مسلسل "كريستال" يلقى اهتمام عدد كبير من المشاهدين، الذين يتابعون حلقاته وينتظرون بشوق لمعرفة ما تخبئه الحلقات المقبلة من احداث.

وقد حملت الحلقة 46 من المسلسل الكثير من الاحداث الجديدة، تفاعل معها المتابعون بشكل كبير، حيث تفعل عليا كل ما في وسعها لإبطال زواج شقيقها باسل من فاي، الا انها اختارت طريقة قاسية للغاية وهي اثبات أنه مختل عقلياً لإدخاله المستشفى، فدخل باسل في حالة انهيار بعد حديث طبيبته الشخصية له، وأخبرته أن فاي تزوجت منه طمعاً في أمواله وانتقاماً من شقيقته عليا.
من جهة أخرى، وبعد أن يعلم "أَوس" والذي يلعب شخصيته الممثل السوري  فادي حواشي، بخبر زواج فاي من باسل، وهي كانت خطيبته سابقا، ينهار ويتهجم على القصر ويحاول تهديد باسل لكي يعلن طلاقه من فاي، لكن الاخير يرفض، ويواجهه، ما يؤدي الى خلاف بينهما فيطلق الاخير النار عن طريق الخطأ ليسقط باسل ارضا امام الجميع.
 
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