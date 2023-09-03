نجمة مسلسل الحفرة تثير الجدل بعد صورتها مع طليق ديميت أوزديمير

وفي التفاصيل، انتشرت الصورة على نطاق واسع عبر المنصات الاجتماعيّة، حيث راح جمهور الدراما يتحدّث عن علاقة بدأت تلوح في الأفق بين أوزهان وديلان التي خرجت عن صمتها واصدرت بيانًا توضيحيًا حول الصورة المنتشرة والعناوين التي تشير الى بداية علاقة حب بينهما.

ولفتت ديلان أن الذي انتشر عنها في الساعات الماضية بعد التقاط صورة لها الى جانب أوزهان كوتش الذي لا تعرفه مطلقًا -بحسب تعبيرها- غير صحيح أبدًا.

واضافت الى أنها تواجدت في ذلك المكان فقط لـ ١٥ دقيقة وتم التقاط صورة لها وهي الى جانبه بالصدفة وحينها لم تكن مدركة حتى بأنه يقف الى جانبها. لافتة الى انه تمّ نشر الخبر دون السؤال أو البحث عن الأمر، فهذا لا يعتبر خبر صحفي بل مضايقة لحقوقها الشخصية.

مشددة أن أحدهم رمى حجرًا في البئرمن خلال نشر الاخبار غير المؤكدة وللأسف لا يؤخذ في الاعتبار الضرر النفسي الذي تسبّبه هذه الأخبار غير المؤكدة للناس.

خاتمة بيانها بالقول: "سأفعل كل ما هو ضروري لتغيير هذا المفهوم عند الصحافة".