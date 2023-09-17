ميريام فارس تحتفل بذكرى زواجها بطريقة رومانسية

وفي التفاصيل، نشرت ميريام صورا على حسابها عبر "انستغرام"، من جلسة التصوير التي جرت على شاطئ البحر من أمام قلب خشبي كبير.
وأعربت الفنانة اللبنانية ميريام فارس عن حبها الكبير لزوجها داني، مشيرة إلى أن السنوات الطويلة لم تغير شعورها نحوه، وعلقت: "9 سنوات وما زلت أقع في حبك".
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A post shared by Myriam Fares (@myriamfares)
A post shared by Myriam Fares (@myriamfares)
يبدو ان الفنانة الكولومبية، من اصول لبنانية، شاكيرا، تستعد لتلتقي جمهورها اللبناني في حفل ضخم يتم التحضير له في لبنان، في صيف 2024.
احيت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، حفلا غنائيا مميزا في قبرص، التقت من خلاله جمهورها الذي حضر للقاء فنانته المفضلة ومشاركتها اجمل الاوقات والاستمتاع بأغنياتها المميزة.
كشفت الفنانة حورية فرغلي عن تفاصيل دفنها، في مسلسل "ساحرة الجنوب" الذي حقق نجاحاً كبيراً وقت عرضه.