ميريام فارس تحتفل بذكرى زواجها بطريقة رومانسية

وفي التفاصيل، نشرت ميريام صورا على حسابها عبر "انستغرام"، من جلسة التصوير التي جرت على شاطئ البحر من أمام قلب خشبي كبير.

وأعربت الفنانة اللبنانية ميريام فارس عن حبها الكبير لزوجها داني، مشيرة إلى أن السنوات الطويلة لم تغير شعورها نحوه، وعلقت: "9 سنوات وما زلت أقع في حبك".