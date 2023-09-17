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فن

ميريام فارس تحتفل بذكرى زواجها بطريقة رومانسية

2023-09-17 | 02:18
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ميريام فارس تحتفل بذكرى زواجها بطريقة رومانسية
ميريام فارس تحتفل بذكرى زواجها بطريقة رومانسية

أحيت الفنانة اللبنانية ميريام فارس الذكرى التاسعة لزواجها من داني متري، وذلك بجلسة تصوير جديدة بطابع رومانسي.

وفي التفاصيل، نشرت ميريام صورا على حسابها عبر "انستغرام"، من جلسة التصوير التي جرت على شاطئ البحر من أمام قلب خشبي كبير.

وأعربت الفنانة اللبنانية ميريام فارس عن حبها الكبير لزوجها داني، مشيرة إلى أن السنوات الطويلة لم تغير شعورها نحوه، وعلقت: "9 سنوات وما زلت أقع في حبك".

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ميريام فارس تحتفل بذكرى زواجها بطريقة رومانسية

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ميريام فارس

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