جورجينا رودريغيز تثير الجدل في أحدث ظهور لها.. هكذا بدت

وفي التفاصيل، ظهرت جورجينا في مقطع فيديو أثناء قيامها برحلة تسوق في أحد المولات بالسعودية لشراء الحقائب الفاخرة في الرياض، بعباءة عربية محتشمة باللون الفيروزي مع توب طويل.

كما أطلت في مقطع الفيديو وهي تقوم بتصوير نفسها في المرآة المقابلة، وحاولت التقاط بعض الصور خلال وقوفها في الخارج.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل ملفت مع الاطلالة.