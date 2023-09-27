إليكم ضيوف ريتا حرب في حلقة الليلة من "اعترافات مع ريتا"

بعد إعلان انضمامها إلى أسرة قناة "الجديد"، تطل ريتا حرب على جمهورها مساء اليوم عبر شاشة الجديد، في الحلقة الأولى من برنامجها "اعترافات مع ريتا"، الساعة التاسعة والنصف مساءً على قناة الجديد.

