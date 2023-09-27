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فن

إليكم ضيوف ريتا حرب في حلقة الليلة من "اعترافات مع ريتا"

2023-09-27 | 07:27
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إليكم ضيوف ريتا حرب في حلقة الليلة من &quot;اعترافات مع ريتا&quot;
إليكم ضيوف ريتا حرب في حلقة الليلة من "اعترافات مع ريتا"

بعد إعلان انضمامها إلى أسرة قناة "الجديد"، تطل ريتا حرب على جمهورها مساء اليوم عبر شاشة الجديد، في الحلقة الأولى من برنامجها "اعترافات مع ريتا"، الساعة التاسعة والنصف مساءً على قناة الجديد.

وتستضيف ريتا حرب في هذه الحلقة كل من أمين عام تيار المستقبل أحمد الحريري وزوجته الدكتورة لمى برجي الحريري وكذلك الممثلة السورية صفاء سلطان وابنتها إيميلي، حيث تغوص معهم ريتا في تفاصيل علاقتهم وكيفيه تعاملهم مع بعضهم في المنزل، لتكشف بعض الاسرار عنهم.
تتابعون برنامج "اعترافات مع ريتا" مساء كل أربعاء عند التاسعة والنصف على قناة الجديد.

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