جيني اسبر عضور لجنة تحكيم في مسابقة ملكة جمال الكون

ابهرت فرقة "ميّاس" اللبنانية العالمية الجمهور مرة جديدة بعرضها الاخير في الحلقة الأخيرة من برنامج "America's Got Talent" ، الذي حلت ضيفة شرف عليه لهذا العام بعدما حصدت اللقب العام الماضي.



