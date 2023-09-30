جيني اسبر عضور لجنة تحكيم في مسابقة ملكة جمال الكون

وشاركت جيني مع متابعيها عبر "انستغرام" ى اعلانا للمسابقة وكتبت في تعليق: "لو نظرت إلى الوجود بعين التفاؤل لرأيت الجمال منتشراً في جميع مخلوقاته.. يشرفني أن أكون أحد لجنة تحكيم مسابقة ملكة جمال الكون".
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A post shared by جيني اسبر Jenny Esber (@jennyesber)
A post shared by جيني اسبر Jenny Esber (@jennyesber)
توفي أحمد العدل ، ابن الفنان الراحل سامي العدل بشكل مفاجئ اليوم.
ابهرت فرقة "ميّاس" اللبنانية العالمية الجمهور مرة جديدة بعرضها الاخير في الحلقة الأخيرة من برنامج "America's Got Talent" ، الذي حلت ضيفة شرف عليه لهذا العام بعدما حصدت اللقب العام الماضي.
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