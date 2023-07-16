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كرة القدم

فيديو - ريفر بليت بطلاً للدوري الأرجنتيني .. 38 لقباً

2023-07-16 | 04:09
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فيديو - ريفر بليت بطلاً للدوري الأرجنتيني .. 38 لقباً
فيديو - ريفر بليت بطلاً للدوري الأرجنتيني .. 38 لقباً

توج ريفر بليت بطلاً للدوري الأرجنتيني الممتاز

توج ريفر بليت بطلاً للدوري الأرجنتيني الممتاز لكرة القدم، قبل جولتين على نهاية الموسم، بعد فوزه على ضيفه إستوديانتس (3-1) في الجولة الخامسة والعشرين.
وضمن ريفر بليت التتويج بلقب الدوري للمرة 38 في تاريخه، والـ70 في مختلف المسابقات خلال عمره البالغ 122 عاماً، بعد تصدره جدول الترتيب برصيد 57 نقطة بفرق 9 نقاط عن أقرب ملاحقيه كوردوبا.
وتقدم ريفر بليت بواسطة لوكاس بيلتران (2) وأضاف الأوروجوياني نيكولاس دي لا كروز الهدف الثاني (18)، وإزيكيل باركو الثالث من علامة الجزاء (31).
ويعتبر ريفر بليت الأكثر تتويجاً بلقب الدوري الأرجنتيني، بفرق ثلاثة ألقاب عن بوكا جونيورز، الذي يتصدر قائمة الأندية الأرجنتينية الأكثر حصداً للألقاب المختلفة عبر التاريخ، بإجمالي 74 لقباً.
 

فيديو - ريفر بليت بطلاً للدوري الأرجنتيني .. 38 لقباً

رياضة

كرة القدم

ريفر بليت

إستوديانتس

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