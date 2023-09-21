فيديو - بن سلمان يُفصح عن ردة فعله بعد الفوز على الأرجنتين

في حوار مع الأمير محمد بن سلمان أجرته شبكة فوكس نيوز

في حوار مع الأمير محمد بن سلمان، أجرته شبكة فوكس نيوز الأميركية، وجه كبير المذيعين السياسيين بريت باير، سؤالاً الى ولي العهد السعودي حول رد فعله على الفوز التاريخي لمنتخب السعودية على منتخب الأرجنتين (2-1) في مُستهل مباريات المُنتخبين في مونديال قطر 2022، وجاء في الحوار:

⦁ باير: هل أنت من محبي الرياضة؟.

⦁ بن سلمان: نعم بالتأكيد.

⦁ باير: أين كنت عندما فازت السعودية على الأرجنتين في كأس العالم وماذا كان رد فعلك؟.

⦁ بن سلمان: كنت مع عائلتي، مع إخوتي وزوجاتهم وأبنائهم نشاهد المباراة وقد أردنا أن نخرج من اللقاء بنتيجة مشرفة فقط لكننا انبهرنا.