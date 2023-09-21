الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

كرة القدم

فيديو - بن سلمان يُفصح عن ردة فعله بعد الفوز على الأرجنتين

2023-09-21 | 09:48
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
فيديو - بن سلمان يُفصح عن ردة فعله بعد الفوز على الأرجنتين
فيديو - بن سلمان يُفصح عن ردة فعله بعد الفوز على الأرجنتين

في حوار مع الأمير محمد بن سلمان أجرته شبكة فوكس نيوز

في حوار مع الأمير محمد بن سلمان، أجرته شبكة فوكس نيوز الأميركية، وجه كبير المذيعين السياسيين بريت باير، سؤالاً الى ولي العهد السعودي حول رد فعله على الفوز التاريخي لمنتخب  السعودية على منتخب الأرجنتين (2-1) في مُستهل مباريات المُنتخبين في مونديال قطر 2022، وجاء في الحوار:
باير: هل أنت من محبي الرياضة؟.
بن سلمان: نعم بالتأكيد.
باير: أين كنت عندما فازت السعودية على الأرجنتين في كأس العالم وماذا كان رد فعلك؟.
بن سلمان: كنت مع عائلتي، مع إخوتي وزوجاتهم وأبنائهم نشاهد المباراة وقد أردنا أن نخرج من اللقاء بنتيجة مشرفة فقط لكننا انبهرنا.
 
 
 

مقالات ذات صلة
فيديو - بن سلمان يُفصح عن ردة فعله بعد الفوز على الأرجنتين

رياضة

كرة القدم

الأمير محمد بن سلمان

فوكس نيوز

بريت باير

ولي العهد السعودي

منتخب السعودية

منتخب الأرجنتين

مونديال قطر

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فيديو - الاصابة تُعاود ميسي وتُخرجه من الميدان
بايرن ميونخ يضرب مانشستر يونايتد برباعية في دوري أبطال أوروبا

اقرأ ايضا في كرة القدم

من هو النادي الاوروبي الأول في أميركا؟ ومن يتقدم الريال أم البرشا؟
23:55

من هو النادي الاوروبي الأول في أميركا؟ ومن يتقدم الريال أم البرشا؟

أصبحت كرة القدم ذات شعبية متزايدة في الولايات المتحدة

23:55

من هو النادي الاوروبي الأول في أميركا؟ ومن يتقدم الريال أم البرشا؟

أصبحت كرة القدم ذات شعبية متزايدة في الولايات المتحدة

هل تعرف صورة بروفايل ميسي على الواتس آب؟ .. شاهد
23:52

هل تعرف صورة بروفايل ميسي على الواتس آب؟ .. شاهد

تخيل وجود رقم ليونيل ميسي على هاتفك المحمول

23:52

هل تعرف صورة بروفايل ميسي على الواتس آب؟ .. شاهد

تخيل وجود رقم ليونيل ميسي على هاتفك المحمول

فيديو - "جنون ميسي" .. قبلة على العُنق ومظهر جديد
23:48

فيديو - "جنون ميسي" .. قبلة على العُنق ومظهر جديد

بعد أسابيع من "جنون ميسي" في الولايات المتحدة

23:48

فيديو - "جنون ميسي" .. قبلة على العُنق ومظهر جديد

بعد أسابيع من "جنون ميسي" في الولايات المتحدة

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023