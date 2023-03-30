فرنجية يستقبل السفير الروسي في بنشعي
استقبل رئيس تيار المرده سليمان فرنجيه في دارته في بنشعي سفير جمهورية روسيا الإتحادية في لبنان الكسندر روداكوف يرافقه الوزير المفوض في السفارة مكسيم رومانوف والسكرتير الاول ايفان ميدفيدسكي في حضور النائب طوني فرنجيه والسيد أنطوان مرعب، وكان بحثٌ شاملٌ في مجمل القضايا الراهنة والتطورات على الساحتين المحلية والإقليمية.
اثر اللقاء، قال السفير الروسي: "التقينا اليوم الوزير سليمان بك فرنجيه من ضمن الجهود الروسية لتحسين الوضع وايجاد الامكانيات والحلول للخروج من هذه الازمة التي يعيشها حاليا الشعب اللبناني. وتحدثنا عن كل الأوضاع في لبنان والمنطقة ونتمنى ايجاد الحل للأزمة وخاصة الأزمة الرئاسية في أسرع وقت ممكن".