افطار جمعية بنين في ساحة الشهداء في بيروت

على وقع آذان المسجد وقرع أجراس الكنيسة رفرف علم لبنان محتضناً أطفال جمعية بنين الخيرية الذين حضروا من الشمال والجنوب والبقاع وجبل لبنان وبيروت واجتمعوا على مائدة الإفطار، ليرسموا أجمل لوحات المحبة والوحدة والتعايش وليبعثوا برسائل الأمل من ساحة الشهداء في بيروت أن الوطن للجميع وأنّه لا مكان للطائفية والمناطقية هون.

هيدا النشاط الجامع والمميز ويلي دأبت جمعية بنين على اقامتوا بكل عام بتعاون ودعم مباشر من جمعية ويش فوندايشن بأستراليا وبمشاركة مطعم تركي دونير يلي قدم وجبات الافطار للمشاركين .. تكلل هيدي السنة بمشاركة سفيري الإنسانية بجمعية بنين الشاعر نزار فرنسيس والإعلامية رابعة الزيات بالاضافة لعدد من الإعلاميين والناشطين على مواقع التواصل المباشر وبرعاية محافظ بيروت القاضي مروان عبود

وقبل ساعات من موعد الإفطار، كانوا اطفال وأيتام جمعية بنين على موعد مع المرح واللعب وأجواء ترفيهية ، حيث تخلل هيدي الاجواء فقرات رسم وفقرة خاصة مع الحكواتية وتفاعل مع الفقرات الفنية يلي قدمها مجموعة من الناشطين والفنانين

وبختام هيدا النهار المميز قدم اطفال وايتام جمعية بنين ورود المحبة والعطاء لكل من سفيري الإنسانية بجمعية بنين الشاعر نزار فرنسيس والاعلامية رابعة الزيات وممثل محافظ بيروت، و درع شكر لادارة مطعم تركي دونر