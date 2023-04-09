الراعي: كفّوا عن هدم الدولة

وقال، في عظة قداس عيد الفصح: "الشخص المتمتع بالثقة هو الذي أكسبته إياها أعماله ومواقفه وإنجازاته بعيداً عن الاستحقاق الرئاسي فابحثوا أيها النواب والكتل النيابية عن مثل هذا الشخص وانتخبوه سريعاً واخرجوا من الحيرة ومن انتظار كلمة السرّ".وتوجّه البطريرك الراعي إلى المسؤولين، بالقول: "كفّوا عن هدم الدولة مؤسساتياً واقتصادياً ومالياً وعن إفقار الشعب وإذلاله وعن ترك أرض الوطن سائبةً لكل طارئ إليها وعابث بأمنها وسيادتها واخلعوا عنكم صفة القاصرين والفاشلين".