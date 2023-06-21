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محليات

"النهار": أموال طائلة تُصرف على لعبة رياضية شعبية

2023-06-21 | 00:47
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&quot;النهار&quot;: أموال طائلة تُصرف على لعبة رياضية شعبية
"النهار": أموال طائلة تُصرف على لعبة رياضية شعبية

"النهار": أموال طائلة تُصرف على لعبة رياضية شعبية

النهار

 

شن ناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي حملة على شركة "توتال" الفرنسية لاعتمادها علما بالوان قوس قزح ما يعتبر دعما للمثلية الجنسية وترويجا لها.

 

لوحظ أن أموالاً طائلة تُصرف على لعبة رياضية شعبية على غرار بعض الدول المجاورة والعالمية وإن بنسبة أقل بكثير.

 

بدا واضحا ان وزير الشؤون الاجتماعية الاكثر تصلبا ووضوحا في ملف النازحين السوريين وهو يرفض تجاوزه في الملف الذي تمسك به وزارته وهو يتصدى لمطالب اممية باستمرار.

 

يتوقع أن يكون لمرجع سياسي حزبي كلمة مفصلية تقييمية خلال انتخابات حزبية ومواقف مهمة من خلال مسيرته الحزبية والوطنية.

 

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الجمهورية

 

قال قيادي حزبي: لو بقيوا 100 سنة فلن يتمكنوا من فرض أي مرشح تابع لهم أو يدفعونا الى التخلّي عن مرشحنا.

 

فاجأ سياسي وسطي محدّثيه حول الملف الرئاسي بقوله: يستحيل على هذا المجلس ان يتمكن من انتخاب رئيس، الا بتسوية تُفرض على الجميع.

 

لم تنجح مساعي بذلها أكثر من عضو في كتلة نيابية تأخير الإعلان عن حلّها وهو ما دفع أحد اعضائها الى استعجال بيان النعي.

 

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اللواء

 

تسعى دولة ناشطة لتكوين "لوبي نيابي" يتحرك في اللحظة المناسبة لإيصال مرشح لم يُطرح رسمياً بعد الى بعبدا..

 

شعر رئيس حزب ضمن تكتل معروف بالامتعاض من إشارات باتجاه تميُّز كتلته عن الكتلة الأكبر في جلسة 14 حزيران..

 

ما تزال مفوضية اللاجئين، (والاشارة الى النازحين السوريين) ترفض ليس فقط اعطاء "داتا المعلومات" بل أيضاً المساهمة بتغطية نفقات التيار الكهربائي وخدمات أخرى!

 

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نداء الوطن

 

يجري حزب بارز استطلاعاً جديداً للتصويت استعداداً لأيّ جلسة انتخابية رئاسية جديدة، بعدما تلقى وعوداً عبر وسطاء بتصويت نواب لمرشح الحزب بعكس خياراتهم السابقة.

 

استقرت جهة قضائية على فتوى لتلافي هدم مخالفات البناء من خلال فرض كفالات بالدولار النقدي على المخالفين ومن ثم مصادرتها لصالح صندوق تعاضد القضاة.

 

تتداول أوساط مرفأ بيروت ووزارة الأشغال أخباراً عن تدخلات لمكتب وزير خدماتي وشقيقه في صفقة أجرتها ادارة استثمار مرفأ بيروت مع احدى شركات التأمين ويقال أنّ العمولات ناهزت المليوني دولار أميركي.

 

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البناء

 

قال مصدر نيابي إن النواب الذين صوّتوا للوزير السابق زياد بارود انطلقوا من كونه خارج الاصطفافات وليس مرشح نصف النظام بوجه نصفه الآخر، وإنه إذا تمّ تبني ترشيحه بدلاً من جهاد أزعور للمهمة ذاتها بالرهان على احتوائهم ضمن اللعبة التفاوضيّة بين طرفي النظام فسوف يقوم النواب الستة بالتصويت لعصام خليفة.

 

قال مصدرحقوقي دولي إن عقوداً أبرمتها شركات علاقات عامة أميركية مع مكاتب محامين دوليين يملك حصصاً فيها عدد من قضاة محكمة لاهاي موّلتها الحكومة القطرية لتحريك قضايا بحق سورية والسعودية ومصر وإن هناك متابعة من جمعيات مكافحة الفساد لهذه الملفات.

 

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الأنباء

 

مصير خطوة مرتقبة جديدة على خط الاستحقاق الرئاسي لا يزال غير محسوم بانتظار الساعات المقبل.

 

الأجواء التفاؤلية على أبواب الصيف لن تنقذ مالية الدولة من انهيارها فالأموال التي تدخل الى لبنان لن تنفع الخزينة العامة المفلسة.

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