سمير جعجع التقى سفيرة إيطاليا
عرض رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، في معراب، مع سفيرة إيطاليا نيكوليتا بومباردييري يرافقها السكرتير الأول للشؤون السياسية بياترو إينارد ، التطورات اللبنانية على الصعيدين السياسي والاقتصادي، ولاسيما تداعيات الاستحقاق الرئاسي وملف النازحين السوريين ، في حضور رئيس جهاز العلاقات الخارجية في الحزب الوزير السابق ريشار قيومجيان، ومسؤول أوروبا في الجهاز طوني درويش.
وكانت مناسبة ، قدمت في خلالها السفيرة لجعجع كتاب "دليل المتحف الوطني اللبناني" الصادر باللغة الإنكليزية والممول من السفارة الإيطالية.