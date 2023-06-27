الجيش: تمارين تدريبية في مناطق عدة

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:



"تقوم وحدات من الجيش، اعتبارا من 12 / 6 / 2023 ولغاية 30 / 11 / 2023، ما بين الساعة 5.00 من كل يوم وحتى الانتهاء، بتنفيذ تمارين ومناورات تدريبية بالذخيرة الحية في منطقة التدريب العسكرية في القرنة السوداء.

لذا، تحذر قيادة الجيش المواطنين من الاقتراب من منطقة التدريب العسكرية في الزمان والمكان المذكورين أعلاه، حفاظا على سلامتهم، وتفاديا لعرقلة تدريبات وحدات الجيش تحت طائلة المسؤولية".

وفي بيان ثان، اعلنت المديرية "ان وحدة من الجيش ستقوم اعتبارا من تاريخ 12/6/2023 ولغاية 12/7/2023 ضمنا ، بإجراء تمارين تدريبية نهارية وليلية في منطقة رأسمسقا، وحقل تدريب مزرعة حنوش - حامات، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية بواسطة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

لذا تدعو قيادة الجيش المواطنين وأصحاب مراكب الصيد والنزهة، إلى عدم الاقتراب من بقعة التمارين في الزمان والمكان المذكورين أعلاه".



وفي بيان اخير، اعلنت "انه ستقوم وحدة من الجيش اعتبارا من تاريخ 10/6/2023 ولغاية 30/6/2023 ما بين الساعة 8.00 ولغاية الساعة 22.00، بإجراء تمارين تدريبية في مناطق جرد العاقورة، وطى الجوز والقاع، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية بواسطة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة".