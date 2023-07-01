الموت يغيب النائب السابق حبيب صادق

غيب الموت النائب السابق والناشط السياسي والاديب حبيب صادق بعد معاناة مع المرض.

وصادق من مواليد مدينة النبطية عام 1931 ، أديب وشاعر لبناني، كاتب وباحث، ناشط سياسي يساري، ورئيس المجلس الثقافي للبنان الجنوبي، انتخب نائبا في البرلمان اللبناني في دورة العام 1992 على لائحة "التنمية والتحرير"، ولكن ما لبث أن انسحب من الكتلة بعد انتخابه ليصبح من النواب المستقلين.

ألف أكثر من عشرة كتب في الأدب والسياسة والشعر، بالإضافة إلى اشتراكه في الكثير من الدراسات التي نظّمها واصدرها المجلس الثقافي للبنان الجنوبي، هذا وقد اهتمّ حبيب صادق بجمع التراث الشعري والأدبي العاملي، وأشرف على مجموعة من الإصدارات تحت عنوان (تراث عاملي).

سيوارى الثرى في مدينة النبطية على ان يعلن التوقيت لاحقا.