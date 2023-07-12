نص قرار منع دخول المناضلة سهى بشارة إلى اليونان

نص قرار منع دخول المناضلة سهى بشارة إلى اليونان:



الجمهورية اليونانية – قيادة الشرطة اليونانية – شرطة مطار أثينا – القسم الأمني

بتاريخ 11 تموز 2023

قرار منع دخول عبر الحدود



بتاريخ 11 تموز 2023 عند الساعة 06:30 صباحاً عند النقطة الحدودية لمطار أثينا الدولي حضرت أمامنا الموقعة أدناه:

سهى بشارة/ مواليد.../ الجنس أنثى/ من الجنسية.../ رقم الباسبور..../ صادر بتاريخ..../ صالح لغاية....

والقادمة من لبنان على متن الرحلة رقم A3947، تمّ تبليغها بقرار منعها من دخول البلاد بناءً على المادة 4 من الفقرة 2 من القانون 4251/14 في اليونان للأسباب التالية:



- تعتبر شخصاً يوجد حوله تحذير من دخول البلاد في السجلات الوطنية

- تعتبر شخصاً يشكل تهديداً للسياسة العامة أو الأمن الوطني أو الصحة العامة أو العلاقات الدولية لدولة أو أكثر من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.



الشخص المعني لديه الحق باستئناف القرار بمنع الدخول كما تنص القوانين الوطنية. الشخص المعني استلم نسخة عن القرار.



توقيع الشرطي المسؤول

توقيع الشخص المعني