مودع يقتحم "بنك الاعتماد اللبناني" حاملاً قنبلة

صدر عن بلدية الغبيري، البيان الاتي:" عطفاً على البيان الصادر عن بلدية الغبيري بتاريخ 16 تموز 2023 عن احداث 15 تموز 2023 اطلاق النار وتفشي ظاهرة مكاتب المراهنات غير المرخصة، تقدمت البلدية بشكوى جزائية امام جانب النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، ضد كل من يظهره التحقيق فاعلاً أو شريكاً أو متدخلاً بجرم إطلاق النار وترهيب الناس الآمنين وفتح مكاتب مراهنات دون ترخيص قانوني، آملين من كل الأجهزة الأمنية والقضاء سرعة التحقيق حفاظاً على أمن السكان".
جورج عدوان : استمرار عمل منصة صيرفة بالنسبة لنواب الحاكم غير شفاف
هنأ النائب محمد سليمان اللبنانيين في تغريدة عبر "تويتر" بحلول رأس السنة الهجرية، وقال: "ستبقى رسالة الهجرة ومعالمها راسخة في قلوبنا وبتعاليمها التي حملها رسولنا الكريم من الصدق والشجاعة والعزيمة لإحقاق الحق في وجه كل باطل. أملنا ان يحمل العام الهجري الجديد الخير لوطننا بخروجه من أزماته وأن يعيده على الأمتين العربية والأسلامية بالسلام والاستقرار".