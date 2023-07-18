منسى: سياسة عضّ الأصابع لن تنفع

رأى رئيس "تجمع رجال الاعمال اللبنانيين الفرنسيين - HALFA" أنطوان منسى في بيان، أنه "من الآن وصاعدا، لم يعد هناك مكان للبكاء على الأطلال. فسياسة عضّ الأصابع لن تنفع بعد أن وصل اللبناني الى قناعة بأن الكارثة المالية واقعة لا محال بعد نهاية تموز الجاري، وصباح الأوّل من آب سيكون موعد استحقاق صعب على أكثر من صعيد، خصوصا في استمرار الفراغ الدستوري في موقع الرئاسة الأولى. ولن ينفع بعد الآن الهروب الى الأمام، إذ لا بدّ من الرجوع الى البداية والتوقف عند الخطر الداهم، والتفكير برويّة لإيجاد الحلول، فلا حيلة لنا إلّا بالعود على بدء".