كيف سيكون الطقس خلال اليومين المقبلين؟

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا، غائما جزئيا إلى قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات المتوسطة وارتفاع إضافي محدود بدرجات الحرارة والتي تبقى فوق معدلاتها الموسمية وبقاء نسبة الرطوبة المرتفعة على الساحل.



وجاء في النشرة الاتي:



- الحال العامة: يشتد تأثير الكتل الهوائية الحارة المتمركزة حاليا فوق شبه الجزيرة العربية على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط اعتبارا من اليوم الأحد، مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة بحيث تتخطى معدلاتها الموسمية خلال الأيام القادمة، ويرافقها نسبة رطوبة مرتفعة في المناطق الساحلية مما يزيد من حدة الشعور بالحر وتستمر خلال أيام الأسبوع المقبل حتى يوم السبت حيث يخف تأثيرها نسبيا.



تحذير: نحذر من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية ومن التعرض لأشعة الشمس المباشرة في ساعات الذروة وننصح بالإكثار من شرب السوائل وارتداء الالبسة القطنية.



ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر تموز تتراوح بين 24 و32 درجة مئوية في بيروت.



- الطقس المتوقع في لبنان:

الأحد: غائم جزئيا إلى قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات المتوسطة وارتفاع بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الشمالية والداخلية، كما تبقى نسبة الرطوبة مرتفعة مما يزيد من حدة الشعور بالحر في المناطق الساحلية.

الإثنين: غائم جزئيا إلى قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات المتوسطة وارتفاع إضافي محدود بدرجات الحرارة والتي تبقى فوق معدلاتها الموسمية وبقاء نسبة الرطوبة المرتفعة على الساحل.

الثلاثاء: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات المتوسطة وانخفاض بسيط بدرجات الحرارة خاصة على الجبال وفي الداخل ولكنها تبقى فوق معدلاتها الموسمية مع نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد من الشعور بالحر.

الأربعاء:قليل الغيوم اجمالا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.