الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

محليات

كيف سيكون الطقس خلال اليومين المقبلين؟

2023-07-23 | 07:20
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
كيف سيكون الطقس خلال اليومين المقبلين؟
كيف سيكون الطقس خلال اليومين المقبلين؟

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا، غائما جزئيا إلى قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات المتوسطة وارتفاع إضافي محدود بدرجات الحرارة والتي تبقى فوق معدلاتها الموسمية وبقاء نسبة الرطوبة المرتفعة على الساحل.

وجاء في النشرة الاتي:

- الحال العامة: يشتد تأثير الكتل الهوائية الحارة المتمركزة حاليا فوق شبه الجزيرة العربية على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط اعتبارا من اليوم الأحد، مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة بحيث تتخطى معدلاتها الموسمية خلال الأيام القادمة، ويرافقها نسبة رطوبة مرتفعة في المناطق الساحلية مما يزيد من حدة الشعور بالحر وتستمر خلال أيام الأسبوع المقبل حتى يوم السبت حيث يخف تأثيرها نسبيا.

تحذير: نحذر من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية ومن التعرض لأشعة الشمس المباشرة في ساعات الذروة وننصح بالإكثار من شرب السوائل وارتداء الالبسة القطنية. 
 
ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر تموز تتراوح بين 24 و32 درجة مئوية  في بيروت. 
 
- الطقس المتوقع في لبنان:
 
الأحد: غائم جزئيا إلى قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات المتوسطة وارتفاع بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الشمالية والداخلية، كما تبقى نسبة الرطوبة مرتفعة مما يزيد من حدة الشعور بالحر في المناطق الساحلية.
 
الإثنين: غائم جزئيا إلى قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات المتوسطة وارتفاع إضافي محدود بدرجات الحرارة والتي تبقى فوق معدلاتها الموسمية وبقاء نسبة الرطوبة المرتفعة على الساحل.
 
الثلاثاء: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات المتوسطة وانخفاض بسيط بدرجات الحرارة خاصة على الجبال وفي الداخل ولكنها تبقى فوق معدلاتها الموسمية مع نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد من الشعور بالحر.
 
الأربعاء:قليل الغيوم اجمالا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة. 
كيف سيكون الطقس خلال اليومين المقبلين؟

محليات

مصلحة الارصاد الجوية

حال الطقس

العودة الى الأعلى
Aljadeed
بول مرقص : سيكون هناك إستقالة جماعية لنواب الحاكم في حال عدم وجود إصلاحات
رعد: نريد رئيساً يحفظ المقاومة وعلى الاقل لا يطعنها في ظهرها

اقرأ ايضا في محليات

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023